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Трегубов: У Куп’янську під час обстрілу групи цивільних загинув чоловік, жінку евакуювали в напрямку РФ

"Схоже на те, що це була просто група цивільних, яка була послана на вихід з міста для такої провокації",  – заявив речник.

Трегубов: У Куп’янську під час обстрілу групи цивільних загинув чоловік, жінку евакуювали в напрямку РФ
Фото: РБК

У Куп’янську на Харківщині російські військові обстріляли групу цивільних, які виходили з міста. Унаслідок атаки загинув чоловік, а доля пораненої жінки наразі невідома. Її евакуювали в сторону Росії.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За словами речника, інцидент стався напередодні близько 7:30 ранку. Російські військові спонукали до виходу з міста 10 мирних жителів, після чого завдали по них мінометного удару.

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Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, чоловік і жінка. Чоловік загинув, а поранену жінку, за попередньою інформацією, евакуювали в напрямку Росії. Що з нею сталося далі, невідомо.

Трегубов також розповів, що протягом останнього тижня-двох російські військові використовували маршрут із Куп’янська через Голубівку до труби газопроводу. За його словами, вони могли виводити цим шляхом цивільних як "живий щит", прикриватися ними під час відведення своїх сил і евакуації поранених військових.

Раніше на цьому маршруті фіксували людей у цивільному одязі зі зброєю. Українські військові оприлюднювали відповідні відеозаписи. Водночас під час останнього інциденту озброєних людей серед колони не зафіксували.

"Схоже на те, що це була просто група цивільних, яка була послана на вихід з міста для такої провокації", – заявив Трегубов.

  • Наприкінці вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу НГУ "Хартія" зафіксували, як російські військові виводили цивільних із Куп’янська на Харківщині, прикриваючись ними. На відео видно було дев’ятьох людей, серед яких діти, літні люди та людина на милицях. Поруч ішли чоловіки призовного віку в цивільному одязі, які, за оцінкою українських військових, могли бути російськими бійцями, що зняли форму.
  • За даними "Хартії", людей провели через село Голубівка до газогону "Шебелинка – Острогозьк" і завели всередину труби, якою окупанти раніше користувалися для прихованого проникнення штурмовиків до міста. Українські військові не відкривали вогонь через присутність цивільних.
  • 13 жовтня російські військові завдали удару по колоні з мирними жителями, які виїжджали з околиць Куп’янська на Харківщині під час так званої евакуації. 
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