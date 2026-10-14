"Схоже на те, що це була просто група цивільних, яка була послана на вихід з міста для такої провокації", – заявив речник.

У Куп’янську на Харківщині російські військові обстріляли групу цивільних, які виходили з міста. Унаслідок атаки загинув чоловік, а доля пораненої жінки наразі невідома. Її евакуювали в сторону Росії.

Про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

За словами речника, інцидент стався напередодні близько 7:30 ранку. Російські військові спонукали до виходу з міста 10 мирних жителів, після чого завдали по них мінометного удару.

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Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, чоловік і жінка. Чоловік загинув, а поранену жінку, за попередньою інформацією, евакуювали в напрямку Росії. Що з нею сталося далі, невідомо.

Трегубов також розповів, що протягом останнього тижня-двох російські військові використовували маршрут із Куп’янська через Голубівку до труби газопроводу. За його словами, вони могли виводити цим шляхом цивільних як "живий щит", прикриватися ними під час відведення своїх сил і евакуації поранених військових.

Раніше на цьому маршруті фіксували людей у цивільному одязі зі зброєю. Українські військові оприлюднювали відповідні відеозаписи. Водночас під час останнього інциденту озброєних людей серед колони не зафіксували.

"Схоже на те, що це була просто група цивільних, яка була послана на вихід з міста для такої провокації", – заявив Трегубов.