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На Сумщині жінці повідомили про підозру в нарузі над могилами загиблих захисників

Поліція отримала заяви про зникнення речей з могил.

На Сумщині жінці повідомили про підозру в нарузі над могилами загиблих захисників
поліція на місці інциденту
Фото: поліція Сумщини

Поліція повідомила про підозру жительці Охтирки, яку звинувачують у нарузі над місцями поховань українських військовослужбовців. 

Правопорушення сталися на Алеї Слави одного з місцевих кладовищ, повідомила поліція Сумщини.

До правоохоронців надійшли заяви про зникнення речей з могил полеглих захисників. В одному випадку з місця поховання викрали живі та штучні квіти, кошик і декоративну гіпсову фігуру янгола, а в іншому — встановлений на могилі прапор.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисниці. Їй вручили підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з корисливих мотивів. Наразі досудове розслідування у справі триває.

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