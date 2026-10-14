На Сумщині жінці повідомили про підозру в нарузі над могилами загиблих захисників

Поліція отримала заяви про зникнення речей з могил.

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Поліція повідомила про підозру жительці Охтирки, яку звинувачують у нарузі над місцями поховань українських військовослужбовців.

Правопорушення сталися на Алеї Слави одного з місцевих кладовищ, повідомила поліція Сумщини.

До правоохоронців надійшли заяви про зникнення речей з могил полеглих захисників. В одному випадку з місця поховання викрали живі та штучні квіти, кошик і декоративну гіпсову фігуру янгола, а в іншому — встановлений на могилі прапор.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисниці. Їй вручили підозру за статтею про наругу над могилою, вчинену з корисливих мотивів. Наразі досудове розслідування у справі триває.