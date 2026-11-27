А от для України перемога демократів наступні два роки, впевнений дипломат, нічого не змінить. Нам так само доведеться стукатися в закриті двері, виправляти помилки у взаємодії зі США та не втрачати можливостей у співробітництві з іншими партнерами, говорить Валерій Чалий. Що конкретно експосл радить робити — він розповів під час тематичного обговорення результатів американських виборів, що проходило в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна».

«Це була ціла стратегія, яку Стівен Міллер (обіймає посаду керівника апарату Білого дому. — Ред.) вже поклав на стіл політтехнологам. І тільки результати цих виборів, фіаско команди Трампа, призвели до того, що вони таку стратегію поки відклали. Але може бути історія спроби, на мій погляд, передачі влади сім'ї — сину або доньці. Ці вибори були першою стадією наступних», — заявив експосол.

За результатами проміжних виборів у США, хорошою новиною є те, що Дональд Трамп не зможе реалізувати свій план щодо безстрокового президентства, каже Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015 — 2019 рр.) Валерій Чалий .

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015 - 2019)

Про тактичні кроки

Враховуючи те, що найближчі два роки Україна не стане ні членом ЄС, ні членом НАТО, нам потрібні два сценарії, вважає Валерій Чалий: антикризовий план до 2028 року, а далі — стратегія розвитку.

У цьому аспекті важливо також враховувати те, що демократи, попри успіх на проміжних виборах, можуть втратити президентство в наступний період, оскільки на них «вішатимуть» усі поразки, а успіхи «віддаватимуть» президенту, додав Чалий. Однак нова конфігурація Конгресу, на його думку, дає нам шанс закрити законодавчий «геп», який зараз утворився.

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«Стратегія України щодо США зрозуміла, її озвучував Президент, вона незмінна: політична підтримка, зброя, санкції тощо. Але потрібні тактичні кроки. Щоб ви розуміли, сьогодні, якби не англосаксонська система права, жоден санкційний закон США не діяв би. Трамп міг би всі ці санкції повідміняти зараз, і Конгрес би йому нічого не сказав. Бо суд він би виграв. Чому? Тому що ці закони ухвалювались на п'ять років, їх термін вийшов. Просто американці їх продовжують до прийняття нового законодавства. От нам потрібно це нове законодавство», — відзначив Валерій Чалий.

Також, на думку дипломата, час повертатися до ідеї ленд-лізу.

«Я би знову запропонував ленд-ліз, тому що Трамп — прибічник ленд-лізу, а я прибічник того, щоби платники податків Америки не давали грошей ні своєму уряду, ні нашому. Давайте зброєю, технікою, генераторами — в Америці вони є. Це те, що зараз можна зробити», — заявив експосол.

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015 - 2019)

Найбільшим тактичним програшом з нашого боку Валерій Чалий вважає невдалу комунікацію з Білим домом.

«Росіяни до «вух Трампа» дійшли дуже близько. Вони зайшли ідеологічно», — наголошує дипломат. На практиці, за його словами, це впливає на можливість підготовки візитів, доступу до важливих заходів, проявляється також в інформаційній боротьбі проти представників України.

«Подивіться, скільки людей з розвідки зайшли в Конгрес. Це добре, бо Пентагон, військова розвідка, військово-промисловий комплекс — наші союзники у Вашингтоні. Тому посол від України в США мав би бути вже «на вчора», — зауважив Чалий.

Про посла: якщо Президент сказав — треба їхати

За відсутності офіційно призначеного Надзвичайного і Повноважного посла України в США його обовʼязки виконує тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Але його статус має обмежені можливості, говорить Валерій Чалий.

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«Вже вісім людей відмовились від посади посла. Це не є нормальним. Не є нормально, якщо президент каже: "Поїдеш послом — треба їхати". Що значить, «я не хочу»?» — додає дипломат.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі,Оксана Маркарова, Павло Унгурян і Валерій Чалий (праворуч)

«Посол — це менеджер, який має координувати роботу великого колективу. Людина, яка може бути присутня на зʼїздах партій. Яка може зайти у Білий дім і привести туди делегацію. Де наші делегації? Куди вони зникли? Немає посла — і делегації не їдуть», — наголошує Чалий.

Також він вважає, що посол має бути у складі переговорної групи.

«Нам потрібно переформатувати наш підхід. Подивіться, хто сидить з Трампом на переговорах, з Путіним. Посли сидять. А в нас що — немає послів. Переговорну групу треба підсилити з цього напрямку», — впевнений дипломат.

Однак, крім позиції посла, вакантними є й інші посади, відзначив дипломат. Наприклад, Спеціального представника президента України в США.

«Ця посада нікуди ж не зникла. Її відкрили спеціально для пані Стефанішиної (вона обіймала її з липня до серпня 2025 року, після чого була призначена посолкою. — Ред.) і не закрили. Посада пустує», — нагадав Чалий.

Про втрачені можливості і пошук нових

Україна мала напрями співпраці зі США, які були, за словами Валерія Чалого, «дорогою з двостороннім рухом», але втратила їх. Зокрема він згадав про вугільну галузь, космічне паливо.

«Ви знаєте, що 75 % космічного палива ми поставляли американцям? Це не так багато — 30 млн доларів, але це ще й інертні гази, які очищались, якщо не помиляюсь, в Одесі, в Маріуполі. Але металургію нашу «грохнули», тепер у нас немає цього компоненту.

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Нам треба шукати, де ми є «взаємозалежні і використовувати їх» - в хорошому сенсі», — зауважив дипломат.

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015 - 2019)

Про НАТО і безпеку

Якщо НАТО й далі намагатиметься уникнути зіткнення з Росією, через кілька років постане питання про іншу систему безпеки в Європі, каже Валерій Чалий.

«Що ми бачимо, наприклад, по Канаді — вона почала серйозно думати про свої безпекові питання і не віддавати їх на «аутсорс» до Сполучених Штатів», — додав експосол.

Та попри те, що доля НАТО неочевидна, членство у Північноатлантичному альянсі, потрібно Україні, вважає він.

«НАТО ж цінний не "п'ятою статтею", а глибиною взаємозв'язків. Угодами, що війська іншої країни можуть на твоїх територіях збивати літаки», — зазначає дипломат.

А на шляху до НАТО нам потрібен «проміжний якір», яким він називає Jef — Joint Expeditionary Force, багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2014 році Сполученим Королівством, які складаються з дев'яти партнерів: північноєвропейських країн і Нідерландів.

«Чому? Тому що нашим союзником має бути ядерна країна. США цього не хочуть, значить, — Британія. У Францію я не дуже вірю в цьому плані. Британія запропонувала ядерну парасольку девʼяти країнам, включно з Нідерландами, Данією, іншими. Нам потрібно повноправне членство там», — відзначив Чалий.

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015 - 2019)

Про Китай: наразі ще складніше, ніж зі США

Взаємовідносини із Китаєм наразі ще складніші за Сполучені Штати, говорить Валерій Чалий. Там панує та ж проблема — відсутність належно розгалудженої дипломатичної роботи.

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Та на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у Шеньчжені, зауважує дипломат, Сі Цзіньпін сказав важливу фразу — власне, закликав до повної заборони та остаточної ліквідації ядерної зброї, дотримання режиму нерозповсюдження та взаємної поваги до суверенітету й територіальної цілісності.

«Як країна, на яку діє режим нерозповсюдження, хапайтесь за це зараз і давайте щось робити. Перша ініціатива — зібрати офіційну пʼятірку ядерних держав (США, Росія, Велика Британія, Франція та Китай. — Ред.) і намагатися втілити оцю тезу Сі Цзіньпіна на практиці.

Якщо ми Будапештським меморандумом були вбиті морально, то зараз хоч якось його можна використати», — висловив думку Чалий.

«І ще одна ідея — кордони. Китай виступає за взаємну повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Беріться за цю фразу! Затвердити непорушність існуючих на сьогодні міжнародних кордонів — все, завдання виконано! Тоді подальші переговори підуть зовсім по-іншому», — переконаний Чалий.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі,Оксана Маркарова, Павло Унгурян, Валерій Чалий(праворуч)

Про майбутнє і перемогу

Зараз Україна зайшла в ідеальний шторм, говорить дипломат: -0,4 % ВВП, непостачання озброєнь. Та після зими, впевнений він, стане краще.

«Наші можливості, переговорні зокрема, будуть нарощуватися в наступні роки. Зараз більше питань до тилу. …Треба знайти спосіб "освіжити" владу без виборів. Переформатувати парламент. Президент має дати більше відповідальності місцевій владі, а не бюджети забирати у громад.

Війну ми не програємо. Історично ми цей момент уже виграли в 2022 році. Нас не розділять, як Польщу свого часу. Цього не буде. Нам треба думати про інше: якою країною ми будемо після війни», -— резюмував Валерій Чалий.