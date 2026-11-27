Адміністрація Трампа, за даними джерел агентства, побоювалася, що квоти групи обмежуватимуть видобуток нафти у Венесуелі та Іраку.

Представники адміністрації Дональда Трампа цього року заохочували Венесуелу та Ірак розглянути вихід з ОПЕК. Вашингтон також не дозволив Венесуелі сплатити щорічний внесок до організації.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, США прагнули збільшити видобуток нафти й інвестиції в обох країнах, а деякі американські посадовці побоювалися, що квоти ОПЕК можуть цьому завадити. Цього літа прем’єр-міністр Іраку Алі Фалех аль-Заїді порушив питання виходу з організації на засіданні уряду після розмов з американськими представниками. Міністерство нафти переконало його залишити Ірак в ОПЕК і натомість розглянути можливість попросити про збільшення квоти.

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У випадку Венесуели Вашингтон відкрив обговорення виходу країни з ОПЕК після усунення Ніколаса Мадуро в січні. За словами співрозмовників Reuters, Трамп хотів залучити американські нафтові компанії до відновлення венесуельського видобутку, а рішення ОПЕК могли цьому завадити. Саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман, як стверджують джерела, переконав адміністрацію США не тиснути на Каракас далі.

США, пишуть медіа, не дозволили Венесуелі сплатити членський внесок ОПЕК. Держдепартамент не відповів на запитання агентства щодо цього, але підтвердив, що контролює використання державних коштів Венесуели.

Що відомо про ОПЕК?

ОПЕК (Організація країн – експортерів нафти) – міжнародна міжурядова організація нафтовидобувних держав, заснована у вересні 1960 року в Багдаді. Штаб-квартира з 1965 року розташована у Відні.

ОПЕК, заснована зокрема Венесуелою та Іраком, нині має 11 членів. Раніше цього року про вихід оголосили Об’єднані Арабські Емірати. З 2019 року організацію залишили чотири країни, однак ознак участі США в тих рішеннях немає. У самому ОПЕК, за даними агентства, не планують виключати Венесуелу через несплачений внесок.