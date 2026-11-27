До кінця року Верховна Рада має ухвалити ще дев'ять законів, від яких залежить фінансування міжнародних партнерів. Про це віцепрем'єр – міністр з питань європейської і євроантлантичної інтеграції Всевеолод Ченцов повідомив 27 листопада під час години запитань до уряду.

Від цих законів залежить надання 230 млн євро. Своєчасне ухвалення законів дозволить Україні розраховувати на отримання понад 2 млрд гривень уже в січні.

Також країна має реалізувати заплановані реформи. Ченцов додав, що ЄС готовий і надалі підтримувати українські зусилля.

Міністр зазначив, що Україна цього року отримала чотири з шести переговорних кластерів і розраховує відкрити в грудні ще два. Вони стосуються сільського господарства і транспорту.

«Європейська комісія очікує, що наступного року Україна буде здатна закрити 7 з 35 розділів. Наша амбіція – закрити якомога більшу кількість розділів. Маємо для цього гарну основу. Цього року Україна отримала позитивну оцінку в звіті розширення ЄС», – сказав міністр.