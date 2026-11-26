Про серйозні збої в роботі не повідомляють.

У Швейцарії вперше отримали повідомлення про кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури, які хакери здійснили за допомогою агентів штучного інтелекту.

Ці інциденти свідчать про еволюцію кіберзагроз, повідомило Федеральне управління кібербезпеки (OFCS), передає Le Soir.

Директор відомства Флоріан Шютц заявив, що наразі фахівці підтвердили п'ять таких випадків. Три з цих атак стосувалися критичної інфраструктури, і у двох випадках хакерам вдалося досягти успіху. Водночас Шютц не повідомив про серйозні збої в роботі об'єктів. Особи нападників наразі залишаються невідомими.

За даними OFCS, зловмисники використовують програми ШІ для автономного пошуку вразливостей і безпосереднього проведення атак. Штучний інтелект за лічені миті виявляє прості паролі або прогалини в безпеці програмного забезпечення, а також гнучко пристосовується до різних методів нападу, щоб обходити захист. Через це у компаній залишається значно менше часу на виявлення загрози й належну реакцію.

Щоб захиститися від таких атак, Федеральне управління кібербезпеки рекомендувало суттєво зменшити кількість систем, відкритих для доступу через інтернет. Крім того, фахівці радять якомога швидше встановлювати оновлення безпеки, запровадити суворі обмеження доступу і використовувати надійну багатофакторну автентифікацію.