Зокрема, йдеться про розробку моделей для автоматичного виявлення та перехоплення повітряних цілей

Платформу Brave1 Dataroom об’єднають з Avengers Labs, яка стане основним середовищем для навчання й тестування штучного інтелекту для потреб Сил оборони України. Про це повідомили в Brave1.

Brave1 Dataroom створили як захищене середовище для роботи з даними та ШІ-моделями, спрямованими на вдосконалення засобів протидії повітряним загрозам. За час роботи до платформи долучилися понад 150 розробників. Вони працювали з більш ніж 1000 моделями перехоплення та натренували майже 400 із них.

Відтепер Avengers Labs стане основною платформою для навчання й тестування ШІ-моделей — зокрема для виявлення й перехоплення цілей типу Shahed, над якими раніше працювали в Brave1 Dataroom. Користувачі Brave1 Dataroom, які хочуть продовжити роботу над своїми моделями, зможуть перейти на нову платформу відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів № 31.

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Одним із ключових напрямів роботи Avengers Labs є технології комп’ютерного зору, які дають змогу автоматично виявляти й розпізнавати повітряні цілі. Платформу створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій. Наразі вона містить понад 5 млн анотованих кадрів — зображень із позначеними об’єктами, які використовують для навчання ШІ розпізнавати цілі.

Інтеграція також має розширити можливості співпраці з міжнародними партнерами.

«Україна вже започаткувала співпрацю з Великою Британією та Данією в межах Avengers Labs, надавши партнерам можливість тренувати й тестувати власні ШІ-моделі на українських бойових даних без можливості завантажувати їх за межі захищеного середовища», — повідомили у Brave1.

Avengers Labs створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій. Платформа вже має понад 5 мільйонів анотованих кадрів — зображень із позначеними об’єктами, на яких ШІ навчається розпізнавати цілі. Як пояснили в організації, це дозволяє українським розробникам і міжнародним партнерам створювати й удосконалювати моделі на основі даних реальної війни в захищеному середовищі.

Нагадаємо, Велика Британія стала першим міжнародним партнером України, оборонні компанії якого отримають доступ до Avengers Labs.