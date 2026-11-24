Інтеграція дає змогу ARX Robotics передавати дані про цілі, зібрані сенсорами на НРК, до загальної системи розвідки та наведення

Німецька ARX Robotics успішно інтегрувала наземний роботизований комплекс Gereon в мережу Asgard для визначення цілей на основі штучного інтелекту, яку використовує Британська армія. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Інтеграцію здійснили під час навчань Haraka Storm у Кенії. ARX Robotics UK розгорнула два НРК Gereon разом із четвертою бригадою Британської армії. Під час навчань НРК швидко виявляли цілі та миттєво передавали інформацію до Asgard – цифрової мережі Британської армії для визначення цілей, що сприяє прискоренню прийняття рішень на полі бою. Завдяки цьому час проходження армією процесу «виявлення — прийняття рішення — реагування» скоротився у 10 разів, зазначили у компанії. Інтеграція відбулась напередодні розгортання 4-ї бригади на східному фланзі НАТО у квітні 2027 року.

Перший батальйон полку герцога Ланкастерського також використовував Gereon як постійний дистанційно керований пункт спостереження для контролю важливого маршруту постачання.

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«Британській армії не потрібні роботи, які діють ізольовано. Їй потрібні перевірені в бою системи, що підвищують ефективність усіх сил. Ставши першими, кому вдалося інтегрувати наземного робота в Asgard, ми продемонстрували, як системи ARX Robotics можуть безпосередньо посилити спроможність армії виявляти загрози та реагувати на них. Саме така співпраця необхідна, щоб оперативно створювати нові військові спроможності. Зрештою, йдеться про те, щоб військові отримували точнішу інформацію раніше й швидше, водночас наражаючись на менший ризик», — зазначив генеральний директор ARX Robotics UK Девід Робертс.

Навчання в Кенії продовжили роботу, розпочату ARX Robotics і Британською армією під час навчань Spring Storm в Естонії на початку цього року. Тоді було продемонстровано, що система може діяти на відстані до 20 кілометрів попереду військ, забезпечуючи командирів постійною оперативною інформацією в режимі реального часу. Як пояснили у компанії, це розширює зону дії мобільних протитанкових сил і дає змогу тримати військових подалі від небезпечних передових позицій.

Gereon — це середні за розміром НРК компанії ARX Robotics. Вони становлять найбільший парк наземних роботизованих комплексів західного виробництва, які наразі використовують в Україні. Модульна конструкція платформ дає змогу адаптувати їх до різних конфігурацій і широкого спектра завдань, зокрема логістичного забезпечення, евакуації поранених, радіоелектронної боротьби, розвідки, спостереження та збору інформації, бойових завдань і протидії безпілотним літальним апаратам.

Німецька ARX Robotics, заснована у 2022 році, спеціалізується на розробці технологій для наземних роботизованих систем. Компанія створює НРК для військового застосування, а також модернізує наявні комплекси за допомогою операційної системи Mithra OS із функціями на основі штучного інтелекту. У лютому 2025 року ARX Robotics стала резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні.