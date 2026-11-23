Всі ці комплекси уразили за допомогою безпілотників.

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Сили оборони України знищили або вивели з ладу 4 073 російські наземні роботизовані комплекси (НРК) від початку 2026 року за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані фахівцями кластера оборонних інновацій Brave1.

Найрезультативнішим місяцем щодо ураження російських НРК залишається серпень – протягом останнього місяця літа понад 500 одиниць було знищено або виведено з ладу. За жовтень ця цифра становить 466, у вересні - 498.

"Кожне ураження ворожого робота допомагає зберегти життя українських військовослужбовців, послаблює логістику російських підрозділів і зриває підготовку їхніх штурмових дій на ключових ділянках фронту", - зазначили в Міноборони.

Через втрату НРК росіяни змушені залучати до логістики дефіцитну бронетехніку або живу силу, що збільшує їх втрати.