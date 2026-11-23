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Упродовж доби російські війська понад 40 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Підгородненській громаді Дніпровського району внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, гараж та інфраструктура.

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На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там понівечені багатоквартирні й приватні будинки, складське приміщення, автомобілі та інфраструктура. Двоє людей загинули. Поранень зазнали жінки віком 68 та 67 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді пошкоджені гаражі, автомобіль та автокран. Також виникла пожежа.

У Софіївській громаді Криворізького району загорілися автозаправна станція та вантажівка. Постраждав 63-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Шахтарській та Дубовиківській громадах Синельниківського району пошкоджені автомобілі. У місті Самар зайнялася автівка.