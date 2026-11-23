Горять чотири резервуари з нафтою, кожен місткістю 20 тисяч кубометрів.

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Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкино» поблизу Альметьєвська в Татарстані. Після удару на об'єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомили в СБУ. У Генштабі також підтвердили ураження.

Нафтоперекачувальна станція "Калейкино" розташована на відстані понад 1200 км від України. Після атаки безпілотників на її території виникла пожежа. За попередніми даними, загорілися чотири резервуари з нафтою.

"Калейкино" є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. На станції сировину приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням магістральними нафтопроводами та постачанням на російські нафтопереробні заводи.

СБУ продовжує завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Ураження таких об'єктів ускладнює транспортування сировини, порушує логістичні маршрути та створює проблеми для нафтової галузі РФ.

Крім того, атаки на нафтову інфраструктуру спрямовані на скорочення доходів російського бюджету від продажу нафти, які Кремль використовує для фінансування війни проти України.