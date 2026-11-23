Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на території Сумської громади. Під удар потрапили два припарковані цивільні відомчі автомобілі у Піщанському старостаті, а також територія промислової зони Зарічного району Сум.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За його словами, для атак російські військові застосували FPV-дрони на оптоволокні та безпілотники типу «Італмас».
Унаслідок влучань транспортні засоби зазнали пошкоджень. Обійшлося без постраждалих.
Наразі інші наслідки ворожих ударів встановлюють, тривають роботи з їх ліквідації.
- Російська армія на Сумщині вдарила по автомобілі, який розвозить людям продукти.