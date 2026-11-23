Унаслідок атак пошкоджено два припарковані відомчі автомобілі. Люди не постраждали.

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Російські війська атакували цивільну інфраструктуру на території Сумської громади. Під удар потрапили два припарковані цивільні відомчі автомобілі у Піщанському старостаті, а також територія промислової зони Зарічного району Сум.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

За його словами, для атак російські військові застосували FPV-дрони на оптоволокні та безпілотники типу «Італмас».

Унаслідок влучань транспортні засоби зазнали пошкоджень. Обійшлося без постраждалих.

Наразі інші наслідки ворожих ударів встановлюють, тривають роботи з їх ліквідації.