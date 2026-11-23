Завод розташований за кілька десятків кілометрів від українського кордону.

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У ніч на 23 листопада Сили оборони уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа, яку видно навіть із супутника.

Уражено бітумну установку, колону установки первинної переробки нафти АВТ, ребойлерну піч та резервуарний парк. Також уражено комплекс РЕБ "Поле-21" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Новошахтинський НПЗ здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Він виробляє дизельне та суднове пальне і мазут.

"Завод розташований за кілька десятків кілометрів від українського кордону, тож його пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на південному напрямку. Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України", - наголосили в Генштабі.