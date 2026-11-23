Розтрата коштів відбулася через безпідставну виплату заробітної плати п’ятьом особам, які насправді виконували обов’язки його водіїв та охоронців.

Прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому віцепрем’єр-міністру України та двом працівникам очолюваного ним Міністерства національної єдності України.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури.

Слідство встановило, що ексвіцепрем’єр-міністр організував розтрату коштів Міністерства – через безпідставну виплату заробітної плати п’ятьом особам, які насправді виконували обов’язки його водіїв та охоронців.

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Прокурори ім’я підозрюваного не вказують, але з оприлюдненої інформації зрозуміло, що йдеться про Олексія Чернишова.

До своєї злочинної діяльності він залучив двох керівників структурних підрозділів Міністерства, які знали про фіктивне працевлаштування осіб та складали документи з недостовірними відомостями щодо їх роботи. Це було підставою для виплати їм заробітної плати, що призвело до збитків у період з березня до червня 2025 року.

На сьогодні у справі повідомлено про підозру трьом особам.

Дій підозрюваних кваліфіковано:

колишній віцепрем’єр-міністр: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація службового підроблення);

керівники підрозділів міністерства: ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366.

Які інші підозри отримав Чернишов

У червні минулого року у справі ймовірної корупції в Мінрегіоні Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. В кінці грудня НАБУ повідомило, що завершило слідство стосовно Чернишова у цій справі.

Крім цієї справи, Чернишов також фігурує у справі щодо корупції в енергетиці “Мідас”. За інформацією НАБУ, експосадовця у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара". 11 листопада 2025-го НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. 19 листопада за Чернишова внесли 51 млн грн застави.