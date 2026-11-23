Також представники країн-членів військового альянсу обговорять у Брюсселі нещодавне порушення повітряного простору Польщі Росією.

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У Берліні продовжується 72-га сесія Парламентської асамблеї НАТО, що розпочалася 20 листопада. Сьогодні очікується виступ президента України Володимира Зеленського, попередньо онлайн.

Також участь у засіданні візьмуть генсек НАТО Марк Рютте та міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

The plenary session on Monday, 23 November, is expected to be attended by NATO Secretary General Mark Rutte and German Foreign Minister Johann Wadephul, while Ukrainian President Volodymyr Zelensky will join by video link. Programme and livestream ➡️ https://t.co/L2GXhfS1xD 2/3 — Germany at NATO (@GermanyNATO) November 20, 2026

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Як повідомляє DW, паралельно сьогодні також відбудеться зустріч представників країн-членів військового альянсу у Брюсселі для обговорення нещодавного порушення повітряного простору Польщі Росією. У п’ятницю дві ракети та реактивний безпілотник увійшли до повітряного простору Польщі, впавши на південному сході країни.

Про порушення повітряного простору також повідомлялося в інших країнах НАТО та ЄС, зокрема у Румунії, Литві, Латвії та Естонії.

У суботу Фінляндія повідомила про підозру в порушенні повітряного простору пілотованим російським військовим гелікоптером поблизу південно-східного міста Ловійса.

Молдова, яка не входить до ЄС чи НАТО, також повідомляла про порушення повітряного простору, останній випадок стався цими вихідними.