Від початку 2026 року російська армія уже втратила 1004 танки.

Про це розповіли у Генштабі.

«Щоб уявити цю цифру, порівняймо її з відомою спорудою. Основні танки армії рф — Т-72, Т-80 і Т-90 — важать від 41 до 46 тонн кожен. Отже, 1000 знищених машин — це приблизно 45 тисяч тонн броньованої сталі. На металеву конструкцію Ейфелевої вежі пішло близько 7300 тонн заліза. Тож із металу російських танків, знищених лише цього року, можна було б звести шість таких веж», – зазначили там.

Також нагадали, що за кожним із цих знищених танків окупантів стоїть зірваний штурм, врятовані позиції і життя військовослужбовців.

Сили оборони України продовжать знищувати техніку противника, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.