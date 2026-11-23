У російській Пермі повідомили про пожежу на одному із найбільш високотехнологічних нафтопереробних заводів «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Як пише Astra, губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив про пошкодження на «промисловому об'єкті» під час «відбиття атаки ворожих безпілотників».

За словами губернатора, постраждалих немає. Міноборони РФ у ранковому зведенні про роботу ППО згадувало Пермський край.

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Фото: Astra Дим в Росії

Зазначається, що загоряння помітні на території підприємства, а імовірна зона займання знаходиться на майданчику переробки нафти, де зосереджені ключові технологічні установки підприємства: об'єкти електрознесолення та атмосферно-вакуумної перегонки (ЕЛОВ та АВТ). Усього на НПЗ у цьому циклі задіяні чотири установки АВТ та три блоки ЕЛОУ.

Фото: Astra Імовірні загорання на «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

ТОВ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС) є одним із найбільших нафтопереробних заводів НПЗ Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас та мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» (ПНОС) займає третє місце серед НПЗ Приволзького федерального округу за обсягами переробки після «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза» (НОРСІ) та комплексу «ТАНЕКО» (Нижньокамськ). Пермський завод виділяється однією з найвищих у Росії глибин переробки нафти (понад 98%), мало виробляючи чорних нафтопродуктів на зразок мазуту.

НПЗ ПНОС раніше неодноразово зазнавав атак БПЛА. Минулого разу підприємство було атаковане 25 вересня. Пожежа тривала щонайменше кілька годин. Після вересневої атаки ПНОС зупиняв роботу.