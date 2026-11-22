Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заперечив причетність Литви до атаки безпілотника по Калініградській області Росії. За його словами, країна ніколи не дозволяла використовувати свій повітряний простір для завдання ударів по російських об'єктах, повідомляє Delfi.

Приводом для заяви стали публікації у російських telegram-каналах, які з'явилися 21 листопада. У них стверджувалося, що в Калінінградській області було оголошено повітряну тривогу через підозрілого безпілотника, який нібито наближався з боку Литви.

«Міністерство закордонних справ Литви категорично відкидає помилкові твердження, які поширюються в соціальних мережах, про нібито участь Литви в атаці безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації», - написав Кястутіс Будріс і додав, що Литва ніколи не допускала використання свого повітряного простору для атак на цілі в Російській Федерації, у тому числі і в цьому випадку.

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Національний центр управління кризами Литви (НЦУК) також прокоментував повідомлення російських telegram-каналів про начебто безпілотник у Калінінградській області. У відомстві наголосили, що литовські Військово-повітряні сили не зафіксували жодного дрону, а Литва не дозволяє використовувати свій повітряний простір для завдання ударів.

У відомстві також звернули увагу, що подібні твердження вже з'являлися у російському інформаційному просторі, і теперішні публікації можуть бути спрямовані на створення хибного враження про причетність Литви чи НАТО до передбачуваних атак на російські об'єкти.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, у Балтійську Калінінградської області зафіксували активність російських засобів протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у районі порту.

Російські офіційні особи раніше звинувачували країни Балтії у наданні "повітряних коридорів" для українських безпілотників, зокрема для атак на портову інфраструктуру в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.