У лівійському порту в Бенгазі стався вибух на російському військовому кораблі. На корветі класу «Стерегущий» «Меркурій» спалахнула масштабна пожежа. Імовірно, корабель знищено.

Як пише Navalnews, потужний вибух, про який повідомили в лівійському порту Бенгазі, свідчить про те, що російський ракетний корвет, найімовірніше, знищений. Судно охопило полум’я, однак наразі невідомо, чи воно затонуло біля причалу, чи лише вигоріло. ВВС пише: влада східної частини Лівії заявила, що вибухи сталися начебто після атаки дрона.

Вибух пролунав на світанку в неділю, коли судно зупинилося для поповнення запасів пального та продовольства дорогою назад до Росії. Місце події взяли під охорону, а постраждалих немає. Москва поки що не коментувала інцидент.

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Супутникові знімки компанії Planet Labs PBC, які вивчила служба BBC Verify, показували корабель у вогні в порту Бенгазі о 05:47 за Гринвічем. На іншому знімку, зробленому через кілька годин, те саме судно, схоже, частково занурене у воду.

Уряд національної стабільності (GNS) на сході Лівії заявив, що російський корабель користувався портом Бенгазі в межах чинної морської угоди. GNS додав, що інцидент розслідують, і координують дії з росіянами.

Окремо міжнародно визнаний уряд Лівії, що базується в Триполі, Уряд національної єдності (GNU), застеріг від розміщення іноземних військ і надання їм доступу до інфраструктури країни. Там кажуть, що така діяльність викликає серйозні побоювання щодо «ризиків, які можуть виникнути через залучення портів і цивільних об’єктів до діяльності, пов’язаної із зовнішніми конфліктами, а також загрози життю громадян і безпеці національних об’єктів та активів».

Раніше писали, що російський військовий корабель, попередньо ідентифікований як корвет «Меркурій» класу «Стерегущий» проєкту 20380, перебував у порту вже кілька днів перед інцидентом. Формально судно входить до складу Чорноморського флоту, однак через війну в Чорному морі нині діє з баз Північного флоту в Арктиці. Воно супроводжувало конвой суден. Ці судна, пов’язані з російським урядом і подібні до Sparta II, ураженого напередодні в Балтійському морі, використовують для перевезення військового експорту.

Кілька джерел, із якими ознайомилося видання Naval News, підтвердили інцидент. На кількох супутникових знімках видно, що «Меркурій» охоплений вогнем. Інші джерела також надали виданню підтверджувальні матеріали.

«Меркурій» є однотипним кораблем із корветом «Бойкий», який 3 червня 2026 року зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки безпілотників у Велещинському сухому доці Кронштадта, поблизу Санкт-Петербурга. Атака спричинила потужний вибух і масштабну пожежу, яка сильно пошкодила надбудову корабля.

Найімовірніше, «Меркурій» знищений. Точні обставини вибуху поки не повідомляються.