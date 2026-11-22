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Солдат керує дроном під час участі в армійських навчаннях Mighty Arrow 25

Фінляндія підозрює російський військовий вертоліт у порушенні свого повітряного простору 21 листопада. За попередніми даними, повітряне судно могло залетіти на 4,1 кілометра вглиб фінської території.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

За даними відомства, інцидент стався о 12:34 поблизу міста Ловійса на узбережжі Фінської затоки. Обставини можливого порушення з’ясовує Прикордонна служба країни.

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Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен припустив, що політ російського вертольота міг бути пов’язаний із рятувальною операцією або спостереженням за вантажним судном, яке зазнало пошкоджень у Фінській затоці.

"Підозра на порушення повітряного простору, ймовірно, пов'язана з операціями з рятування або супроводу вантажного судна, яке зазнало аварії у Фінській затоці", – заявив міністр.

За його словами, Сили оборони та Прикордонна служба Фінляндії працюють над ситуацією у співпраці з іншими державними органами.

Того ж дня у Фінській затоці після атаки безпілотників загорілося російське вантажне судно Sparta II, яке прямувало до Калінінграда. Згодом судно дрейфувало в територіальні води Фінляндії, де розпочалася рятувальна операція. Можливий зв’язок між цим інцидентом і польотом вертольота наразі розглядають як одну з версій.