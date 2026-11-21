У суботу, 21 листопада, у Франції відбулась чергова акція протесту проти зростання вартості життя. Демонстрації тривають вже шостий тиждень.
Про це пише Le Monde.
За даними Міністерства внутрішніх справ, на вулиці вийшли 82 500 людей, з них 21 500 – у Парижі.
Студентська спілка оцінила кількість учасників значно вище – у 150 тисяч, зокрема 45 тисяч у столиці.
У Парижі хода пройшла переважно спокійно: учасники вирушили від площі Республіки й прибули на площу Нації. Поліція повідомляла про розгін груп у масках, які намагалися організувати неузгоджені колони. У Марселі акція розділилася на дві частини, а в Ліоні повідомляли про сутички.
Протести відбулися в межах європейського заклику профспілок і житлових організацій до спільних дій із п’ятниці до неділі. Французькі профспілки також закликали працівників приватного сектору підтримати страйк держслужбовців 1 грудня.
- Тижнем раніше, 14 листопада, у Франції також відбулися масштабні акції проти дорожнечі. За даними Міністерства внутрішніх справ, на протести вийшли 106 тисяч людей, з них 24 тисячі – у Парижі. Молодіжна профспілка оцінювала кількість учасників у 200 тисяч. Демонстранти вимагали захисту дітей і підлітків від насильства, підвищення зарплат і збільшення фінансування освіти.