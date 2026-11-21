Це вже шостий тиждень демонстрацій проти зростання вартості життя.

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У суботу, 21 листопада, у Франції відбулась чергова акція протесту проти зростання вартості життя. Демонстрації тривають вже шостий тиждень.

Про це пише Le Monde.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на вулиці вийшли 82 500 людей, з них 21 500 – у Парижі.

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Студентська спілка оцінила кількість учасників значно вище – у 150 тисяч, зокрема 45 тисяч у столиці.

У Парижі хода пройшла переважно спокійно: учасники вирушили від площі Республіки й прибули на площу Нації. Поліція повідомляла про розгін груп у масках, які намагалися організувати неузгоджені колони. У Марселі акція розділилася на дві частини, а в Ліоні повідомляли про сутички.

Протести відбулися в межах європейського заклику профспілок і житлових організацій до спільних дій із п’ятниці до неділі. Французькі профспілки також закликали працівників приватного сектору підтримати страйк держслужбовців 1 грудня.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG