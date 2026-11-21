Італійському бізнесмену було 89 років.

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Помер італійський ювелір Паоло Булгарі. У заяві про його смерть близькі згадали його як підприємця, який любив Італію і представляв її у світі. Булгарі було 89 років.

Про це пише ANSA.

"З його відходом помер найбільший ювелір нашого часу", – йдеться у повідомленні родини.

Співчуття рідним і працівникам Bulgari висловив голова та генеральний директор LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно. За його словами, Булгарі був одним із ключових творців успіху бренду, водночас підтримував і уособлював італійський дух.

Паоло Булгарі разом із братами Джанні та Ніколою керував компанією, заснованою їхнім дідом Сотіріо Булгарі. Серед клієнтів бренду були Елізабет Тейлор і Річард Бертон, Анна Маньяні, Одрі Гепберн, Інгрід Бергман і Мерилін Монро.

У 2019 році Булгарі заснував у Римі однойменний фонд. Він підтримував освітні проєкти для молоді та оновлення міських районів.