Італійський суд прийняв рішення повернути 12-річну дівчинку до батька в Україну, попри воєнний стан.

Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, Офіс Омбудсмана протягом пів року працював над возз’єднанням родини. Там посприяли приїзду батька до Італії на судове засідання.

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Суд ухвалив рішення негайно возз’єднати батька й доньку та повернути дитину в Україну. Це вперше в практиці італійського суду рішення про повернення дитини в умовах воєнного стану.

"Адже під час воєнного стану в Україну інші держави не віддають дітей, які залишилися за кордоном без батьківського піклування. Це прецедент. І якби не втручання Офісу Омбудсмана — цього б просто не було б", - зазначив Лубінець.

КОНТЕКСТ

Історія набула розголосу в червні 2026 року, коли в Італії зникла 12-річна українка Валерія. Коли дівчинку знайшли, з’ясувалося, що вона втекла від бабусі, з якою проживала останній рік. Вона хотіла повернутися в Україну до батька.

Згодом суд довірив тимчасову опіку над дівчинкою родині мера міста Чеккано Андреа Кверкі.