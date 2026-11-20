В неділю та понеділок очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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На вихідних в Україні похолоднішає. 21 листопада в більшості областей дощитиме, в західних областях подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у північно-східній частині помірний дощ, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; вдень невеликий дощ, у південних та східних областях без істотних опадів.

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Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах і східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у західних та північних областях 2-7° тепла; в Карпатах упродовж доби близько 0°.

На Київщині та в Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі та вдень 2-7° тепла; у Києві вночі та вдень 5-7° тепла.

22 та 23 листопада очікується ускладнення погодних умов: дощі, у західних, північних, в понеділок і центральних областях з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-6° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.