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В середу, 18 листопада, в Україні дощитиме. Вдень повітря прогріється до +13°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. У більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 2-8° тепла; вдень 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.

На Київщині та в Києві також дощитиме.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.