Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину і поранили 20 людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, серед поранених – двоє дітей.

«Понад 30 разів ворог атакував п'ять районів. Бив безпілотниками, артилерією та ракетами. У Дніпрі пошкоджені підприємства та приватні оселі. Постраждали 14 людей. Серед них – 7-річний хлопчик. Він лікується амбулаторно. У Павлограді понівечені підприємство, приватні оселі, господарчі споруди. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 59 та 38 років. 61-річна жінка лікується амбулаторно», - розповів Ганжа.

Він додав, що у Кривому Розі пошкоджений приватний будинок, а на Нікопольщині від російських обстрілів потерпали райцентр, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, ферма, лікарня, постраждали двоє дорослих і 13-річний хлопчик. В Українській громаді на Синельниківщині противник цілив по агрофермі.