Частину коштів спрямують на PURL і чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів.

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Швеція надає близько 720 млн шведських крон додаткових фінансових внесків у багатосторонні фонди та ініціативи для підтримки оборони України.

Про це ідеться на сайті шведського уряду.

Ці кошти спрямують на посилення української протиповітряної оборони і далекобійних можливостей. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що підтримка його держави є довгостроковою, масштабною і ґрунтується на реальних потребах України. За його словами, додаткові внески в ініціативи з постачання техніки й боєприпасів допомагають закривати пріоритетні потреби українських військових на тлі російських атак.

Із загальної суми близько 200 млн шведських крон піде на ініціативу PURL. Ще близько 180 млн крон уряд спрямує на чеську ініціативу із закупівлі снарядів.