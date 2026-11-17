Енергетики очікують на дозвіл від ДСНС та військових розпочати огляд обладнання.

На Київщині росіяни вкотре атакували енергообʼєкт.

Як повідомила ДТЕК, це сталося у Бориспільському районі.

«Уже вдруге за місяць один з важливих обʼєктів в Київській області зазнав пошкоджень через російську атаку. Енергетики ДТЕК очікують на дозвіл від ДСНС та військових розпочати огляд обладнання. Як тільки ситуація стане безпечнішою, розпочнемо відновлення», - заявили в компанії.

Роботи можуть ускладнювати повторні повітряні тривоги, додали у ДТЕК.

Ситуація в енергетиці України