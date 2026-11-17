На Київщині росіяни вкотре атакували енергообʼєкт.
Як повідомила ДТЕК, це сталося у Бориспільському районі.
«Уже вдруге за місяць один з важливих обʼєктів в Київській області зазнав пошкоджень через російську атаку. Енергетики ДТЕК очікують на дозвіл від ДСНС та військових розпочати огляд обладнання. Як тільки ситуація стане безпечнішою, розпочнемо відновлення», - заявили в компанії.
Роботи можуть ускладнювати повторні повітряні тривоги, додали у ДТЕК.
Ситуація в енергетиці України
- Того ж дня після ранкової атаки на Рівненщину без електропостачання залишилися понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні джерела живлення.
- Після нових російських атак енергетики знову відновлюють електропостачання у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Роботи тривали всю ніч, але через нові пошкодження їх довелося фактично починати заново. Насамперед електрику повертають на об’єкти критичної інфраструктури, повідомило Укренерго.
- Аварійні відключення станом на ранок 17 листопада діяли також у Полтавській і Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.