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У Краматорську російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль Донецькоблгазу.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Автомобіль мав усі розпізнавальні знаки аварійної газової служби.

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В результаті атаки травмовані двоє співробітників. Їх уже доставили до лікарні.

"Наші колеги щодня відновлюють пошкоджені мережі, щоб жителі прифронтових громад могли обігрівати оселі, підігрівати воду та готувати їжу. Дякую кожному, хто виконує цю роботу попри небезпеку. Зараз головне — допомогти постраждалим працівникам", - зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Він додав, що компанія забезпечить постраждалим необхідну допомогу.

Фото: Нафтогаз

Фото: Нафтогаз

Як повідомлялося, вчора в Краматорську російський дрон атакував автомобіль медиків.