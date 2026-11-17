Під час ранкової повітряної атаки на території Тернопільщини було зафіксовано 34 ворожих безпілотників.
Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
На кількох локаціях у Кременецькому та Чортківському районах виявили падіння уламків дронів “Гербера-2” та “Герань-2”.
На одній із локацій є пошкодження у приватній будівлі, на інших значних руйнувань не зафіксовано.
Інформації про постраждалих не має.
Обстріли Тернопільщини у листопаді та жовтні
1 листопада у Кременецькій громаді на Тернопільщині внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об’єкт енергетики.
18 жовтня внаслідок ударів в області горіли енергооб'єкти, виникли знеструмлення.
20 жовтня через атаку РФ пошкоджено три енергооб'єкти в Кременецькому районі і приватні домогосподарства в Чортківському.
21 жовтня російський безпілотник атакував місто Чортків на Тернопільщині. Четверо людей постраждали.