У Києві 23-річному водієві повідомили про підозру після ДТП, у якій тяжко травмувалася чотиримісячна дівчинка. Дитина перебуває в реанімації.

Про це проінформував Офіс генерального прокурора.

Аварія сталася 14 листопада близько 18:30 на вулиці Празькій у Дніпровському районі. За даними слідства, водій Toyota Prius їхав у напрямку Дарницької площі й не пропустив пішоходів на нерегульованому переході. Він збив дитячий візочок, який котила одна з двох жінок, що переходили дорогу з дітьми.

Інші пішоходи не постраждали. Водія затримали. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.Суд за клопотанням прокурора обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.