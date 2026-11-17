Президент України Володимир Зеленський подякував оборонцям за ураження Кримського мосту. Це сьомий етап спецоперації, яку реалізовували декілька тижнів.

«Вдячний Службі безпеки України, усім підрозділам Сил оборони України, які були задіяні, міністру оборони України, Головнокомандувачу ЗСУ та ГШ ЗСУ і усім виробникам нашої зброї за безпрецедентну операцію у відповідь на російські удари по нашій інфраструктурі», – написав глава держави у соцмережах.

Він зазначив, що кожен може бачити «наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим».

Реклама

«Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні відбувся ключовий етап, під час якого, за словами президента, «взірцево себе показали» безпілотники «Паляниця», які уразили автомобільну частину мосту, і ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою «Фламінго» військовослужбовці здійснили кероване ураження, і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд.

Зеленський нагадав, що Україна неодноразово пропонувала Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції були тільки відмови.

«Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей», – зауважив президент.

Російський міст між Кубанню та тимчасово окупованим Кримом другу ніч поспіль зазнав атаки безпілотників.

Моніторингові канали повідомляли про БПЛА, які рухались в напрямку незаконного об'єкта ввечері у понеділок. Невдовзі після опівночі за київським часом у мережі почали поширюватися відео, на яких видно вибух та вогняну кулю над арками мосту.

Факт атаки підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. У своїй соцмережах він написав, що рух мостом призупинено. Перед цим міст був під атакою влітку.

А у червні минулого року СБУ заявила про пошкодження опор Кримського мосту під водою.