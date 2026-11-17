Росію 17 листопада атакувала рекордна кількість українських безпілотників. Російське міноборони заявляло начебто про збиття щонайменше 2256 дронів.
Ще вранці цифра була значно меншою – 2049.
Також російська сторона підтвердила повторну атаку на Кримський міст. Про це повідомив самопроголошений очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
Рух автомобілів і поїздів мостом призупинили, повідомили в мінтрансі РФ. Наразі оцінюють пошкодження.
- Ще вночі з’явилась інформація про нову атаку на Кримський міст, який з’єднує Кубань з окупованим Кримом, рух спорудою знову призупинили. У мережі поширили відео вибуху та вогняної кулі над мостом. З відео та фото, які поширили у соцмережах, видно, що впав один з прольотів автомобільного мосту.