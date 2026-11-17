Рух автомобілів і поїздів мостом призупинили, повідомили в мінтрансі РФ. Наразі оцінюють пошкодження.

Також російська сторона підтвердила повторну атаку на Кримський міст. Про це повідомив самопроголошений очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Ще вранці цифра була значно меншою – 2049.

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Рекорд масованої атаки оновлювався двічі за один ранок.

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