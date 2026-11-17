Праворадикальна партія "Альтернатива для Німеччини" опинилась в епіцентрі релігійного скандалу через продаж на своєму сайті шоколадних фігурок Святого Миколая із символікою політсили.

Як пише Bild, 30-грамовий смаколик, на якому одночасно були зображені християнські символи та логотип партії, збиралися продавати за динамічною ціною: спершу за 1,35 євро, а згодом дешевше, коли кількість проданих фігурок сягала певної позначки.

Католицький єпископ Франц-Йозеф Овербек рішуче засудив поєднання релігійної символіки з політичною рекламою. Він навів приклад футбольних клубів, які також випускають до Різдва цукерки в обгортках своїх кольорів, але при цьому з поваги до вірян не використовують атрибути християнства.

В консервативній ісламофобській проросійській "Альтернативі для Німеччини" заявили, що "сповідують християнські цінності" і не бачать нічого поганого у використанні серед свого мерчу образу "людини, яка їх проповідувала".