Німеччина виділяє додаткові 200 млн євро на зимову допомогу Україні

Кошти спрямують на підтримку енергетики, тепло- й водопостачання, гуманітарну допомогу та підготовку українських міст до холодів.

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Федеральний уряд Німеччини виділяє додаткові 200 млн євро на зимову допомогу Україні. Кошти мають забезпечити населення електроенергією, теплом, водою та іншими необхідними послугами.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.

У німецькому уряді наголосили, що напередодні зими Україна потребує додаткової підтримки для забезпечення базових потреб населення та стабільної роботи систем електро- і водопостачання. Бюджетний комітет Бундестагу відкрив можливість для виділення цих коштів.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України, намагаючись використати зимові холоди для тиску на населення.

"Цей розрахунок провалиться, адже Путін і далі недооцінює стійкість України та її партнерів", – наголосив він.

За словами Вадефуля, німецьке МЗС розширює гуманітарну допомогу. Вона передбачає підтримку сімей, які опинилися у скрутному становищі, забезпечення доступу до тепла й питної води, а також допомогу в підтриманні медичного обслуговування.

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован заявила, що Росія прагне зробити Україну непридатною для життя, однак не повинна досягти цієї мети.

Вона зазначила, що німецька допомога має забезпечити українців теплом та електроенергією, щоб вони могли продовжувати жити у своїй країні. Також міністерка наголосила на важливості припинення війни та назвала енергетичне перемир’я першим кроком до цього.

Як уточнили у федеральному уряді, кошти Міністерства економічного співробітництва та розвитку спрямують на забезпечення електро-, тепло- та водопостачання. Зокрема, допомогу передбачили для шкіл і дитячих садків, сільського господарства та сфери цивільного захисту.

МЗС Німеччини надаватиме гуманітарну підтримку насамперед жителям прифронтових територій, внутрішньо переміщеним особам та українським біженцям у сусідніх країнах, зокрема в Молдові.

Крім того, Німеччина допомагатиме українським містам готуватися до зими. Особливу увагу приділятимуть водопостачанню, санітарії та охороні здоров’я.