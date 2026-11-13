В Індії автобус зіткнувся з контейнеровозом: щонайменше 23 загиблих

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У штаті Ассам на північному сході Індії вантажівка-контейнеровоз зіткнулася з пасажирським автобусом. Унаслідок аварії загинули щонайменше 23 людини, ще кілька дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

ДТП сталася в п'ятницю, 13 листопада, на автомагістралі поблизу національного парку Казіранга, який має статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За словами начальника поліції округу, семеро постраждалих потребували госпіталізації. Він не виключив, що кількість загиблих може зрости.

Автобус прямував до сусіднього округу. За попередніми даними, у ньому перебували близько 30 пасажирів. Водій вантажівки також дістав поранення.