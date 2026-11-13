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Кількість жертв обвалу будинку у Нью-Йорку зросла до 8, серед них є діти

Причина обвалу наразі не встановлена.

Кількість жертв обвалу будинку у Нью-Йорку зросла до 8, серед них є діти
Місце обвалу будинку у Брукліні
Фото: EPA/UPG

Унаслідок обвалу житлового будинку у Нью-Йорку, який стався напередодні, загинуло вісім осіб, зокрема двоє дітей. Учора повідомлялося про 17 постраждалих, повідомляє France24.

Триповерхова будівля в Брукліні обвалилася в середу вдень у сусідній котлован, де будівельники готували фундамент для запланованого об'єкта.

Видання The New York Times повідомило, що наймолодшій жертві було дев’ять років, а серед загиблих були громадяни Еквадору, Гватемали та Гвінеї.

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У четвер у другій половині дня пожежна служба Нью-Йорка заявила, що на місці події більше немає жертв – після того, як рятувальники протягом кількох годин проводили пошукові роботи із залученням безпілотників і кінологів.

За словами офіційних осіб, причина обвалу наразі не встановлена.

Будівля – триповерхова споруда 1930 року, що містила чотири квартири та комерційне приміщення на першому поверсі, обвалилася на розташований поруч котлован.

Згідно з документами міського будівельного управління, з якими ознайомилося агентство AFP, у квітні на будівельному майданчику було видано розпорядження про припинення робіт через потенційно небезпечні умови проведення демонтажу. Проте роботи тривали, внаслідок чого компанію, яка їх виконувала, оштрафували на 10 000 доларів. Наразі не встановлено жодного зв’язку між цими порушеннями та обваленням будівлі.

Міський голова Нью-Йорка Зохран Мамдані повідомив, що на об’єкті були задіяні п’ять основних суб’єктів, а влада розпочала перевірки на 100 інших будівельних майданчиках у місті, пов’язаних із ними.

Мер пообіцяв провести ретельне розслідування та притягнути винних до повної відповідальності.

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