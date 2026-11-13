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Демократи у Сенаті погрожують шатдауном, якщо Трамп не припинить війну проти Ірану

Конгрес має час до 11 грудня, щоб продовжити фінансування уряду.

Демократи у Сенаті погрожують шатдауном, якщо Трамп не припинить війну проти Ірану
Фото: en.wikipedia

Група сенаторів від Демократичної партії заявили, що відмовляться голосувати за бюджетні законопроєкти, вимагаючи від президента Дональда Трампа повноцінного завершення війни проти Ірану. 

Як пише The Hill, Сенат має вже менше місяця на те, щоб погодити продовження фінансування уряду. Якщо до 11 грудня республіканці та демократи не дійдуть згоди, у США вчергове станеться шатдаун.

У вересні законодавці домовились про короткостроковий кошторис, який би дозволив перенести найгарячіші дискусії на період після проміжних виборів. Тепер демократи наполягають на новому тимчасовому продовженні фінансування - щоб повноцінно розподіляти кошти казни на весь фіскальний рік вже після того, як вони отримають більшість у новому Конгресі 3 січня 2027 року. 

Керівництво партії поки не вирішило, чи використовувати шатдаун як засіб тиску на Трампа щодо війни на Близькому Сході. Для ухвалення бюджетних законопроєктів у Сенаті потрібна не проста більшість, а щонайменше 60 голосів.

  • Сполучені Штати не мають єдиного державного бюджету: урядове фінансування відбувається за рахунок різних законопроєктів, які ухвалюються окремо до завершення дедлайнів.
  • Якщо рішення немає, в країні стається режим шатдауну: державним службовцям з декількома винятками заборонено виходити на роботу без погодженого фінансування.
  • Найдовший шатдаун відбувся у 2025 році за президентства Трампа, він тривав 43 дні.
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