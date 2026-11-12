Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії повернути депортованих українських дітей

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, у якій вимагають від Росії негайно, безпечно і без жодних умов повернути всіх депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Про це ідеться на сайті Європарламенту.

Документ підтримали 536 євродепутатів, 8 проголосували проти, а ще 37 утрималися. Парламентарі засудили систематичну депортацію, незаконне усиновлення, примусову русифікацію, ідеологічну обробку і мілітаризацію українських дітей під час війни.

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Вони наголосили, що повернення дітей є обов’язком згідно з міжнародним правом, тому Росія не має права використовувати їх як інструмент торгу чи ставити це в залежність від територіальних поступок, обміну полоненими чи інших політичних домовленостей.

Згідно з текстом резолюції, станом на вересень цього року фахівці підтвердили 20 651 випадок депортації та примусового переміщення українських дітей Росією, а ще близько 1,6 млн дітей, за оцінками, залишаються під російською окупацією. Станом на 28 жовтня додому вже повернули 2 752 дитини.

Євродепутати наполягають, що безпечне повернення всіх незаконно вивезених дітей має стати пріоритетом у дипломатичних переговорах щодо справжньої мирної угоди. Вони підкреслили, що тривалий мир неможливий без дотримання прав цих дітей і покарання винних. Крім того, Європарламент закликав країни ЄС посилити практичну співпрацю з Україною та міжнародними організаціями для швидшого пошуку й повернення зниклих дітей, а також розширити санкції проти причетних до депортацій осіб та установ.

Також законодавці підтвердили повну підтримку Міжнародного кримінального суду та виданих ним ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Євродепутати підкреслили, що відповідальність має охопити не лише вище керівництво Росії, а й увесь перелік виконавців і пособників цих злочинів.

Резолюція також передбачає тісну співпрацю між Європолом, Євроюстом та українським омбудсменом для збору інформації і встановлення місця перебування незаконно вивезених дітей.