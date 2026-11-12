Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

До саміту лідерів ЄС Єврокомісія підготує питання про фінансову допомогу Україні і санкції проти РФ

Саміт запланували на 26-27 листопада в Брюсселі. 

До саміту лідерів ЄС Єврокомісія підготує питання про фінансову допомогу Україні і санкції проти РФ
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія презентує пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році, а також комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

Це відбудеться до наступного саміту лідерів ЄС, який запланували на 26-27 листопада в Брюсселі. 

«Ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Комісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році», - розповіла посадовиця.

Президентка Єврокомісії також прокоментувала мирні переговори щодо завершення війни в Україні, які пройшли 10-11 листопада в Абу-Дабі. Вона наголосила, що європейці взяли в них участь для захисту власних інтересів і на прохання президента Володимира Зеленського.

  • Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що потреба України в зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд.
  • Днями стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не домовляться про спільне фінансування нашої держави.
  • Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії повідомив, що Євросоюз застосує щодо України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях, що дозволить оперативно виділити кошти для нашої країни. Зараз команди працюють над цим.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies