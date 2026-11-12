До саміту лідерів ЄС Єврокомісія підготує питання про фінансову допомогу Україні і санкції проти РФ

Саміт запланували на 26-27 листопада в Брюсселі.

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Єврокомісія презентує пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році, а також комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

Це відбудеться до наступного саміту лідерів ЄС, який запланували на 26-27 листопада в Брюсселі.

«Ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Комісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році», - розповіла посадовиця.

Президентка Єврокомісії також прокоментувала мирні переговори щодо завершення війни в Україні, які пройшли 10-11 листопада в Абу-Дабі. Вона наголосила, що європейці взяли в них участь для захисту власних інтересів і на прохання президента Володимира Зеленського.