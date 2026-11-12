До саміту лідерів ЄС Єврокомісія підготує питання про фінансову допомогу Україні і санкції проти РФ

Єврокомісія презентує пропозиції щодо покриття фінансових потреб України у 2027 році, а також комплексний 22-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».
Це відбудеться до наступного саміту лідерів ЄС, який запланували на 26-27 листопада в Брюсселі.
«Ми готуємо 22-й пакет санкцій. І ми, як Комісія, готуємо пропозицію щодо того, як покрити фінансові потреби України у 2027 році», - розповіла посадовиця.
Президентка Єврокомісії також прокоментувала мирні переговори щодо завершення війни в Україні, які пройшли 10-11 листопада в Абу-Дабі. Вона наголосила, що європейці взяли в них участь для захисту власних інтересів і на прохання президента Володимира Зеленського.
- Раніше прем’єр Сергій Корецький заявив, що потреба України в зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд.
- Днями стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не домовляться про спільне фінансування нашої держави.
- Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії повідомив, що Євросоюз застосує щодо України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях, що дозволить оперативно виділити кошти для нашої країни. Зараз команди працюють над цим.