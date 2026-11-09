FT: Мерц пригрозив заблокувати бюджет ЄС, якщо країни не домовляться про фінансування України

Канцлер Німеччини вимагає, щоб усі держави ЄС долучилися до покриття фінансового дефіциту України у 2027 році.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати наступний семирічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не домовляться про спільне фінансування України.

Про це пише Financial Times із посиланням на лист Мерца до президента Євроради Антоніу Кошти.

"Спільне зобов'язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття дефіциту фінансування України є необхідною передумовою", – написав канцлер.

Реклама

За даними видання, Мерц пов’язав підтримку Німеччиною наступного бюджету ЄС із готовністю всіх країн об'єднання долучитися до фінансової допомоги Києву.

Очікується, що у 2027 році дефіцит фінансування України становитиме 70 млрд євро. Євросоюз планує покрити близько двох третин цієї суми, приблизно 45 млрд євро. Єврокомісія розглядає різні механізми залучення коштів, зокрема додаткові спільні запозичення.

Водночас Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія сигналізували про небажання брати участь у подальшій фінансовій підтримці України. Угорщина, Словаччина та Чехія також раніше домоглися звільнення від виплати відсотків за кредитом ЄС Україні обсягом 90 млрд євро, погодженим у грудні 2025 року.

Мерц наполягає, щоб Євросоюз знайшов рішення, яке гарантуватиме Україні багаторічне фінансування з 2028 року. Йдеться також про обслуговування відсотків за наявними борговими зобов'язаннями, пов'язаними з підтримкою Києва.

Крім того, Берлін прагне змінити механізм ухвалення рішень щодо фінансової допомоги Україні і перейти від одностайного голосування до кваліфікованої більшості. Це дозволило б уникнути блокування таких рішень окремими державами.

Мерц хоче, щоб питання фінансування України обговорили до неформального саміту лідерів ЄС, який запланований на 13 листопада в Дубліні.