Християнські демократи підтвердили висування Ільзе Айгнер на посадку президентки Німеччини (оновлено)

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фредріха Мерца підтвердив висування Ільзе Айгнер кандидаткою на посаду президентки Німеччини, пише DW.

Партія Айгнер – консервативний Християнсько-соціальний союз (баварська “сестринська” партія ХДС) – вже підтримала її кандидатуру.

Партнери по федеральній коаліції, соціал-демократи, також дали зрозуміти, що підтримають її висунення, якщо консерватори дійдуть згоди.

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Це означає, що 61-річна політикиня має непогані шанси обійняти цю переважно церемоніальну посаду. Хоча колишня канцлерка Ангела Меркель свого часу була найвпливовішою політичною фігурою в країні протягом понад десятиліття, в історії Німеччини жінка ще не обіймала президентську посаду.

Інформація про те, що Мерц запропонує кандидатуру Айгнер керівному комітету, з’явилися ще в п’ятницю. Її згодом підтвердили після перемовин ХДС у неділю.

Фото: EPA/UPG Ільзе Айгнер та Фредріх Мерц

Другий п’ятирічний термін чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра завершується в березні наступного року. Наприкінці січня його наступника визначить спеціальний орган – Федеральні збори (Bundesversammlung).

До складу цього органу, що налічує загалом 1260 осіб, входять законодавці федерального та земельного рівнів, а також представники місцевого самоврядування та інші громадські діячі.