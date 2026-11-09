Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
ГоловнаСвіт

Християнські демократи підтвердили висування Ільзе Айгнер на посадку президентки Німеччини (оновлено)

Айгнер представляє консервативний Християнсько-соціальний союз (ХСС) Баварії.

Християнські демократи підтвердили висування Ільзе Айгнер на посадку президентки Німеччини (оновлено)
Ільзе Айгнер
Фото: EPA/UPG

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фредріха Мерца підтвердив висування Ільзе Айгнер кандидаткою на посаду президентки Німеччини, пише DW.

Партія Айгнер – консервативний Християнсько-соціальний союз (баварська “сестринська” партія ХДС) – вже підтримала її кандидатуру.

Партнери по федеральній коаліції, соціал-демократи, також дали зрозуміти, що підтримають її висунення, якщо консерватори дійдуть згоди.

Реклама

Це означає, що 61-річна політикиня має непогані шанси обійняти цю переважно церемоніальну посаду. Хоча колишня канцлерка Ангела Меркель свого часу була найвпливовішою політичною фігурою в країні протягом понад десятиліття, в історії Німеччини жінка ще не обіймала президентську посаду.

Інформація про те, що Мерц запропонує кандидатуру Айгнер керівному комітету, з’явилися ще в п’ятницю. Її згодом підтвердили після перемовин ХДС у неділю.

Ільзе Айгнер та Фредріх Мерц
Фото: EPA/UPG
Ільзе Айгнер та Фредріх Мерц

Другий п’ятирічний термін чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра завершується в березні наступного року. Наприкінці січня його наступника визначить спеціальний орган – Федеральні збори (Bundesversammlung).

До складу цього органу, що налічує загалом 1260 осіб, входять законодавці федерального та земельного рівнів, а також представники місцевого самоврядування та інші громадські діячі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies