​Ердоган знову заявив про готовність Туреччини стати посередником у переговорах України та Росії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив про готовність Анкари знову прийняти у Стамбулі переговори між Україною та Росією.
По це повідомляє інформагентство "Анадолу".
"Туреччина готова знову запропонувати Стамбул як центр для переговорів і задіяти всі інструменти гуманітарної дипломатії", – сказав Ердоган.
У розмові з журналістами після повернення з Азербайджану він зазначив, що Анкара "докладає активних дипломатичних зусиль, щоб покласти край конфлікту (повномасштабній війні Росії проти України - ред.)".
Ердоган також заявив, що Туреччина не хотіла би бачити нову хвилю атак на Іран або подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні.
- Ердоган вже не вперше пропонує посередництво в переговорах України та РФ про мир.
- 31 жовтня, під час візиту до Туреччини, президент України Володимир Зеленський обговорив із ним перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.
- Водночас в Офісі президента вважають, що Кремль намагається уникнути тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.