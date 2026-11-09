​Ердоган знову заявив про готовність Туреччини стати посередником у переговорах України та Росії

"Туреччина готова знову запропонувати Стамбул як центр для переговорів".

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок заявив про готовність Анкари знову прийняти у Стамбулі переговори між Україною та Росією.

По це повідомляє інформагентство "Анадолу".

"Туреччина готова знову запропонувати Стамбул як центр для переговорів і задіяти всі інструменти гуманітарної дипломатії", – сказав Ердоган.

У розмові з журналістами після повернення з Азербайджану він зазначив, що Анкара "докладає активних дипломатичних зусиль, щоб покласти край конфлікту (повномасштабній війні Росії проти України - ред.)".

Ердоган також заявив, що Туреччина не хотіла би бачити нову хвилю атак на Іран або подальшу дестабілізацію ситуації в регіоні.