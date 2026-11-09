У ніч на 9 листопада російська армія атакувала один з об’єктів Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».
Як розповіли у «Газмережах», унаслідок атаки загорілася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Осередок займання ліквідовано.
За словами голови правління ТОВ ««Газорозподільні мережі України» Людмили Кіндер, працівники філії не постраждали.
Територію обстежують ДСНС, поліція, СБУ та фахівці з розмінування. Спільно з правоохоронними органами триває фіксація наслідків атаки.
Наразі уточнюється повний обсяг пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.
- За даними ОВА, у області за добу знищили дрони і ракети. Пошкоджена критична інфраструктура. Люди не постраждали.