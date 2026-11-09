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Ворог атакував об’єкт Черкаської філії «Газмереж»

Є ушкодження, але люди цілі. 

Ворог атакував об’єкт Черкаської філії «Газмереж»
Наслідки російської атаки
Фото: Газмережі

У ніч на 9 листопада російська армія атакувала один з об’єктів Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Як розповіли у «Газмережах», унаслідок атаки загорілася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Осередок займання ліквідовано.

За словами голови правління ТОВ ««Газорозподільні мережі України» Людмили Кіндер, працівники філії не постраждали. 

Наслідки російської атаки
Фото: Газмережі
Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Газмережі
Наслідки російської атаки

Територію обстежують ДСНС, поліція, СБУ та фахівці з розмінування. Спільно з правоохоронними органами триває фіксація наслідків атаки.

Наразі уточнюється повний обсяг пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.

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