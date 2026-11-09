Є ушкодження, але люди цілі.

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У ніч на 9 листопада російська армія атакувала один з об’єктів Черкаської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Як розповіли у «Газмережах», унаслідок атаки загорілася частина приміщень. Також пошкоджено дах, вікна та службовий транспорт. Осередок займання ліквідовано.

За словами голови правління ТОВ ««Газорозподільні мережі України» Людмили Кіндер, працівники філії не постраждали.

Фото: Газмережі Наслідки російської атаки

Фото: Газмережі Наслідки російської атаки

Територію обстежують ДСНС, поліція, СБУ та фахівці з розмінування. Спільно з правоохоронними органами триває фіксація наслідків атаки.

Наразі уточнюється повний обсяг пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.