Зловмисниця придбала ІР-камеру, яку мала встановити у власному автомобілі для зручності проведення відеофіксації та передачі отриманих даних ворогу.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

СБУ затримала у Дніпрі жінку за підозрою у наведенні російських безпілотників на склади з пальним у місті.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисниця виконувала завдання ФСБ щодо ураження об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури та логістичних центрів за допомогою ІР-камер та візуального спостереження.

Реклама

Задокументовано, як фігурантка на своєму авто об’їжджала обласний центр та прилеглі до нього райони, щоб виявити і передати ворогу координати сховищ пально-мастильних матеріалів.

Також при розвідувальних вилазках вона сподівалася виявити локації об’єктів технічного забезпечення ЗСУ. Для цього жінка фіксувала на смартфон технологічні приміщення, поблизу яких знаходились автомобілі українських воїнів.

Згодом зловмисниця придбала ІР-камеру, яку мала встановити у власному автомобілі для зручності проведення відеофіксації та передачі отриманих даних ворогу.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання. Під час обшуків у неї виявили “відеопастку”, планшет і чотири смартфони, які вона використовувала для відеозйомки та зв’язку з ФСБ.

Як з’ясувало розслідування, коригувальницею виявилась місцева жителька, яка потрапила до уваги ворога через її матір, яка проживає на тимчасово окупованій частині території Донеччини.

Після вербування жінка відпрацювала з куратором від ФСБ закритий канал зв’язку з російським спецслужбістом через анонімний чат месенджера.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.