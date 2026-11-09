Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і ще 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема двоє підлітків.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі поранені жінки 19, 68, 54, 50 років і 75-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 59 років, 17-річний хлопець і 14-річна дівчинка.
У Харкові поранені 73-річна жінка і 35-річний чоловік. В м. Балаклія зазнав поранень 52-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 22 і 27 років.
Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 7 листопада зазнав поранень у с. Зарічне Старосалтівської громади.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета;
- 1 КАБ;
- 1 РСЗВ
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 13 fpv-дронів;
- 65 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
У Харкові пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, складське приміщення, 3 магазини, електромережі, 6 автомобілів.
В Богодухівському районі пошкоджені електромережі у сел. Золочів.
У Ізюмському районі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, 12 приватних будинків, адмінбудівля, 3 господарчі споруди, 9 автомобілів у м. Ізюм, 2 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі у м. Балаклія.
В Харківському районі пошкоджено вантажний автомобіль у м. Дергачі, приватний будинок, автомобіль, складське приміщення в с. Сороківка.
У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю у с. Герсеванівське.
В Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у сел. Старий Салтів і приватний будинок у с. Борщова.
В Берестинському районі пошкоджено житловий будинок у с. Парасковія.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 68 471 людину.