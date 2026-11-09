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Чотирнадцять мешканців Харківщини постраждали від російських ударів вчора

Серед постраждалих є двоє підлітків. 

Чотирнадцять мешканців Харківщини постраждали від російських ударів вчора
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і ще 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема двоє підлітків. 

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у Ізюмі поранені жінки 19, 68, 54, 50 років і 75-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 46 і 59 років, 17-річний хлопець і 14-річна дівчинка. 

У Харкові поранені 73-річна жінка і 35-річний чоловік. В м. Балаклія зазнав поранень 52-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 22 і 27 років.

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Також медики надали допомогу 50-річному чоловіку, який 7 листопада зазнав поранень у с. Зарічне Старосалтівської громади.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета;
  • 1 КАБ;
  • 1 РСЗВ
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 13 fpv-дронів;
  • 65 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, складське приміщення, 3 магазини, електромережі, 6 автомобілів.

В Богодухівському районі пошкоджені електромережі у сел. Золочів.

У Ізюмському районі пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, 12 приватних будинків, адмінбудівля, 3 господарчі споруди, 9 автомобілів у м. Ізюм, 2 багатоквартирні будинки, 2 автомобілі у м. Балаклія.

В Харківському районі пошкоджено вантажний автомобіль у м. Дергачі, приватний будинок, автомобіль, складське приміщення в с. Сороківка.

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У Лозівському районі пошкоджено складську будівлю у с. Герсеванівське.

В Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у сел. Старий Салтів і приватний будинок у с. Борщова.

В Берестинському районі пошкоджено житловий будинок у с. Парасковія.

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 68 471 людину.

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