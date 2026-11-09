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​Армія РФ вчора втратила майже 3000 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 609 380 осіб. 

​Армія РФ вчора втратила майже 3000 солдатів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2980 солдатів, 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО та 10 НРК. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року. 

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Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 462 (+4)
  • Бойові броньовані машини: 25 683 (+15)
  • Артилерійські системи: 52 112 (+68)
  • РСЗВ: 2 263 (+6)
  • Засоби ППО: 1 753 (+2)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843)
  • Крилаті ракети: 5 196.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638)
  • Спеціальна техніка: 4 889 (+1).

Дані уточнюються.

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