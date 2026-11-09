​Армія РФ вчора втратила майже 3000 солдатів

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 609 380 осіб.

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