​Армія РФ вчора втратила майже 3000 солдатів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2980 солдатів, 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО та 10 НРК.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 609 380 (+2 980) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 462 (+4)
- Бойові броньовані машини: 25 683 (+15)
- Артилерійські системи: 52 112 (+68)
- РСЗВ: 2 263 (+6)
- Засоби ППО: 1 753 (+2)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 109 (+10)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 602 020 (+1 843)
- Крилаті ракети: 5 196.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 172 488 (+638)
- Спеціальна техніка: 4 889 (+1).
Дані уточнюються.