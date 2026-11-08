Росіяни тричі за день атакували надзвичайників у Комишувасі, є пораненні

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У Запорізькій області російські війська тричі за день атакували надзвичайників – травмовано двох рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС.

Росіяни спрямували три удари дронами по рятувальниках, які ліквідовували наслідки російського авіаудару по Комишувасі.

Під час другої атаки ворожий дрон поцілив у пожежно-рятувальну машину, унаслідок чого отримав травми водій ДСНС та було пошкоджено транспорт.

Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, РФ вдарила втретє – поранення дістав ще один водій-рятувальник, а техніку пошкоджено повторно.