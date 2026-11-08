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Росіяни тричі за день атакували надзвичайників у Комишувасі, є пораненні

Пошкоджено техніку рятувальників.

Росіяни тричі за день атакували надзвичайників у Комишувасі, є пораненні

У Запорізькій області російські війська тричі за день атакували надзвичайників – травмовано двох рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС.

Росіяни спрямували три удари дронами по рятувальниках, які ліквідовували наслідки російського авіаудару по Комишувасі. 

Під час другої атаки ворожий дрон поцілив у пожежно-рятувальну машину, унаслідок чого отримав травми водій ДСНС та було пошкоджено транспорт. 

Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, РФ вдарила втретє – поранення дістав ще один водій-рятувальник, а техніку пошкоджено повторно. 

  • У Комишувасі сьомий день тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих, особу 29 з них уже встановили. 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.
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