Росіяни тричі за день атакували надзвичайників у Комишувасі, є пораненні

У Запорізькій області російські війська тричі за день атакували надзвичайників – травмовано двох рятувальників.
Про це повідомили у ДСНС.
Росіяни спрямували три удари дронами по рятувальниках, які ліквідовували наслідки російського авіаудару по Комишувасі.
Під час другої атаки ворожий дрон поцілив у пожежно-рятувальну машину, унаслідок чого отримав травми водій ДСНС та було пошкоджено транспорт.
Приблизно за годину, коли надзвичайники евакуйовували пошкоджену техніку, РФ вдарила втретє – поранення дістав ще один водій-рятувальник, а техніку пошкоджено повторно.
- У Комишувасі сьомий день тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 2 листопада. Станом на зараз з-під завалів дістали тіла 55 загиблих, особу 29 з них уже встановили. 45 людей перебувають у списках зниклих безвісти. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.