Зеленський провів нараду з усіма керівниками обласних адміністрацій та визначив завдання для регіонів

Президент Володимир Зеленський провів нараду з усіма керівниками обласних адміністрацій, анонсувавши, що формат такої регіональної наради буде тепер щотижневим.

Сьогодні під час наради йшлося, зокрема, про потреби прифронтових та прикордонних регіонів та громад, йдеться у його телеграм-каналі.

На Сумщині окремі завдання для ЗСУ щодо протидії російським операціям.

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“Харківщина: доповідь щодо плану стійкості області та підготовки критичної інфраструктури до зими. Дніпровщина: доповідь по відновлюванню електрики після ударів сьогодні вночі та вранці”, – сказав президент.

Під час наради також детально обговорили ситуацію на Житомирщині та виклики, які є для енергетичної системи, обʼєктів розподілу та передачі енергії. Є окреме завдання щодо цього для Міністерства енергетики.

Зеленський також заслухав доповідь по Херсону і загальній ситуації на Херсонщині.

“На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору”, – підкреслив президент.

Окрім того, була доповідь по ситуації у Запоріжжі та забезпеченню потреб регіону.

“Детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади. На Ставці визначимо заходи протидії. На урядовому рівні та з командою Офісу Президента пропрацьовані завдання щодо інших регіонів”, – додав Зеленський.