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Російська армія вбила мешканця Донеччини (оновлено)

Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти, з них 7 житлових будинків.

Російська армія вбила мешканця Донеччини (оновлено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Минулої доби російська армія вбила одного мешканця Краматорська Донецької області, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як інформують у Національній поліції, за минулу добу війська РФ завдали 1 610 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти, з них 7 житлових будинків.

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Краматорськ росіяни атакували трьома бомбами “КАБ-250”, а також дронами.

За словами Філашкіна, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили у регіоні 4462 і поранили 10964 особи. Ці цифрі подані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

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