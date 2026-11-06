Минулої доби російська армія вбила одного мешканця Краматорська Донецької області, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як інформують у Національній поліції, за минулу добу війська РФ завдали 1 610 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти, з них 7 житлових будинків.

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Краматорськ росіяни атакували трьома бомбами “КАБ-250”, а також дронами.

За словами Філашкіна, з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили у регіоні 4462 і поранили 10964 особи. Ці цифрі подані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області